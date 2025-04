Sanremo, perdita d'acqua tra corso Matuzia e via Padre Semeria: vicino ai campi da tennis (Foto)

Mattinata di disagi a Sanremo a causa di una perdita d’acqua nella zona tra corso Matuzia e via Padre Semeria, nei pressi dei campi da tennis. L’anomalia è stata segnalata dai residenti e dai passanti che si sono ritrovati a fare i conti con una zona parzialmente allagata, con evidenti difficoltà per pedoni e automobilisti.

L’acqua ha cominciato a fuoriuscire da sotto l’asfalto, creando un piccolo fiume lungo la carreggiata. Al momento è ignota la causa della perdita: solo i rilievi tecnici potranno confermare le cause esatte. Al momento, non risultano interruzioni del servizio idrico nelle abitazioni della zona, ma non si esclude che possano essere necessari interventi di riparazione che comportino momentanee sospensioni dell’erogazione.

La situazione è monitorata e si attendono aggiornamenti sull’intervento di ripristino.