Imperia: domani prima conferenza al Polo Digitale 'Imperiaware', si parla di 'Identità e soggettività nei robot umanoidi'

Si svolge domani alle 17 la prima conferenza al Polo Digitale Imperiaware, in via Delbecchi 22, inaugurato venerdì scorso. L’evento, organizzato dall'associazione culturale 'De Tommaso', avrà come relatrice Sara Incao, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che parlerà di 'Identità e soggettività nei robot umanoidi'.

“Imperiaware, appena inaugurato, vuole da subito essere una realtà viva e di condivisione di idee e progetti - afferma il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra - e, domani è prevista la prima conferenza sui robots umanoidi, un argomento di attualità, che guarda al futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando per far sì che il Polo Digitale diventi un punto di riferimento importante nel settore digital, non solo nella nostra provincia".

Conclude Il presidente della dall'associazione 'De Tommaso'', Silvio Zaghi: "La nostra associazione, da oltre 10 anni, organizza ad Imperia rassegne filosofiche su temi di grande attualità e con relatori di alto livello. Quest'anno il ciclo di conferenze è intitolato 'L'era digitale e la questione dell'Intelligenza Artificiale'. La sede del Polo Digitale è quindi la cornice ideale per ospitare la seconda conferenza dell'anno, che sarà tenuta da Sara Incao, ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova. Il suo intervento verterà su 'Identità e soggettività nei robots umanoidi'. Ringraziamo il Polo Digitale ImperiaWare per l'ospitalità e ci auguriamo di vedervi numerosi".