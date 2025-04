“Magia, stregoneria e processi. Fonti, temi, problemi”: a Triora il corso estivo

Il borgo della Valle Argentina è noto in tutta Europa per il suo passato legato alla stregoneria e lunghi processi che hanno subito numerose donne e dei quali sono conservate testimonianze e documenti presso il museo civico cittadino.

“Magia, stregoneria e processi. Fonti, temi, problemi” è promossa da INQUIRE – International Centre for Research on Inquisitions dell’Università di Bologna e si rivolge a giovani studiosi (laureandi magistrali, dottorandi, post-doc) proponendosi come spazio di confronto e approfondimento sui temi legati alla storia della stregoneria e della sua persecuzione tra Medioevo ed Età moderna. Il programma prevede lezioni, seminari e momenti di discussione incentrati su fonti, contesti e interpretazioni storiografiche, con approcci interdisciplinari che spaziano dalla storia alla storia dell’arte, dall’antropologia alla letteratura.

I lavori prenderanno il via il 16 giugno alle 15 e si concluderanno il 18 alle 13.

Le candidature, dovranno essere inviate entro il 18 aprile 2025 ai seguenti indirizzi email:

irene.bueno@unibo.it



vincenzo.lavenia@unibo.it



riccardo.parmeggiani@unibo.it

Inquire accoglierà proposte di taglio storico, storico-giuridico, storico-artistico, antropologico, letterario e filologico congruenti con la cornice tematica della Scuola. Ogni intervento avrà una durata di circa 30 minuti e sarà seguito da un’ampia discussione. Le candidature dovranno includere il titolo della proposta, un abstract di circa 1.800 battute e un curriculum studiorum.

L’esito della selezione sarà comunicato entro il 30 aprile 2025. Le spese di viaggio, alloggio e parziale vitto saranno coperte dalla Scuola per le partecipanti e i partecipanti selezionati.

Per maggiori informazioni su INQUIRE e le sue attività: https://inquire.unibo.it