Presentato in provincia di Torino il docufilm 'Nobel, un premio esplosivo': a dicembre sarà proiettato a Sanremo (Foto e Video)

Un successo l’anteprima mondiale, presentata il venerdì al Teatro Fassino di Avigliana in provincia di Torino, sulla storia inedita di Alfred Nobel, con il docufilm “Nobel, un premio esplosivo” del regista Luigi Cantore, prodotto dalla Valsusa filmfest. Presenti alla serata inaugurale l’associazione “Alfred Nobel International Association Sanremo” e i consiglieri sanremesi Toesca e Negri.

Il docufilm, realizzato dal regista valsusino Luigi Cantore, narra la vita privata e professionale del grande scienziato svedese che aveva scelto nel 1872 la città di Avigliana per costruire il più grande dinamitificio d’Europa, e la città di Sanremo, scelta dall’illustre scienziato, nel 1891 come sua residenza per trascorrere i suoi ultimi anni di vita, e dove scrisse il suo famoso testamento che diede vita ai “Premi Nobel”.

Venerdì scorso ad Avigliana (uno dei comuni più popolati, ed economicamente importante di tutta la Val di Susa, della provincia di Torino) è stato presentato in anteprima mondiale, il docufilm del regista Luigi Cantore “Nobel, un premio esplosivo”. Presenti alla serata l’associazione sanremese “Alfred Nobel International Association – Sanremo”, con il presidente Roberto Pecchinino, accompagnato dal direttore e segretario generale dott. Luigi Oliva, i soci del Consiglio Direttivo Sergio Viglietti (Presidente Rotary Sanremo Hanbury e noto esportatore di fiori) e l’ibridatore Antonio Marchese (Creatore della Rosa Mystica, Rosa Romanov, Rosa dell’Unità d’Italia e della Rosa Nobel). Presenti alla prima del docufilm, anche Vittorio Toesca e Desirè Negri consiglieri comunali di Sanremo, che hanno portato il saluto del Sindaco della Città Alessandro Mager e dell’Assessore alla Cultura Chicca Dedali. Il Consigliere Toesca, nel portare i saluti del Sindaco, ha ringraziato il regista Cantore, l’attore sanremese Marco Macchi, e tutte le persone (oltre 150 tra attori e staff tecnico) che hanno partecipato alla realizzazione del docufilm. Un ringraziamento particolare il consigliere Toesca, lo ha rivolto al sanremese Roberto Pecchinino presidente dell’associazione “Alfred Nobel International Association Sanremo”, per essersi prodigato con tutti i soci del Consiglio Direttivo (Enrico Oliva, Sergio Viglietti, Antonio Marchese, Gianmaria Leto, Barbara Borsotto e Alberto Guglielmi Manzoni) alla valorizzazione di Villa Nobel, della vita di Alfred Nobel a Sanremo, della storia, della cultura e dei fiori della città di Sanremo, avviata da alcuni anni con la “Fondazione Nobel”. Presenti alla serata accompagnato dalla figlia il Prof. Marco Macchi, scelto dal regista come attore protagonista del film, per la sua incredibile somiglianza con Alfred Nobel, e in rappresentanza di Gianmaria Leto Console Onorario di Svezia a Sanremo, i genitori Carmelo e Ketty Leto.

La delegazione sanremese è stata accolta dal regista Luigi Cantore, dal responsabile di produzione Piero Bunino e dal Sindaco della città di Avigliana Andrea Archinà, con affetto e gratitudine per aver accolto l’invito, ponendo le basi per una futura e più ampia collaborazione, che vede Avigliana e Sanremo unite dalla figura del grande scienziato e filantropo svedese. Presenti alla inaugurazione del docufilm, numerosi politici della Regione Piemonte: On. Daniela Ruffino, On. Concetta Zurzolo, dott. Jacopo Suppo (vicepresidente città metropolitana), Paolo Ruzzola (consigliere Regione Piemonte), Pacifico Banchieri (presidente Unione Montana Valle Susa), Riccardo Cantore (Sindaco di Chiusa di San Michele). Al termine della proiezione l’associazione “Alfredo Nobel International Sanremo” ha donato oltre cinquanta di vasetti della famosa “Rosa Nobel”, del creatore Antonio Marchese,

Un ringraziamento particolare è stato fatto alla Provincia di Imperia e al Comune di Sanremo, che hanno dato il Patrocinio alla manifestazione, considerandolo un importante messaggio Storico e Cultuale, sulla scoperta della storia di Alfred Nobel in Italia. La produzione ha ringraziato oltre alle numerose ditte e aziende: 'Alleanza Assicurazioni', Farmaceutica Mastelli, gli alberghi Bobby Motel, Hotel Marinella e Hotel Villa Sylva per l’ospitalità offerta alla troupe cinematografica durante le riprese del film a Sanremo, alla 'Prime Quality' e al gestore di Villa Nobel Gianmaria Leto.

In fase di preparazione con la Provincia di Imperia, il Comune di Sanremo, il Console Onorario di Svezia a Sanremo e il comm. Walter Vacchino, sono in corso delle trattative per organizzare una proiezione del docufilm a Sanremo, il prossimo 10 dicembre a Villa Nobel e il giorno 11 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo.

Per l’occasione della proiezione al Teatro Ariston del giorno 11 dicembre, dalla città di Avigliana sarà organizzato un pullman, per portare a Sanremo cittadini, attori e comparse che si sono offerte di partecipare a titolo gratuito al film, per visitare “Villa Nobel” dove l’illustre scienziato e filantropo svedese, la scelse come sua residenza nel 1891, grazie all’amicizia con il sanremese ing. Giovanni Marsaglia, conosciuto in occasione del traforo del San Gottardo, e dove nella villa da lui ribattezzata “il mio Nido”, continuo i suoi esperimenti, dove scrisse il testamento che istituì i “Premi Nobel”, e dove mori il 10 dicembre nel 1896.

Alfred Nobel, realizzando il dinamitificio ad Avigliana nel 1872, è stato per migliaia di famiglie Aviglianesi e dei paesi vicini, un importante sostegno economico e industriale per tutta la Val Susa. Il docufilm “Nobel, un premio esplosivo”, riporta in luce una storia che pochi conoscevamo, il legame tra Avigliana e Sanremo, che viene finalmente portato a conoscenza grazie all’idea del regista Luigi Cantore, con la sceneggiatura di Elisa Bevilacqua, dove si alternano momenti storici a scene di finzione, offrendo una narrazione avvincente della vita di Nobel, dai suoi amori alle sue difficoltà personali, fino al ritiro a Villa Nobel a Sanremo, dove morì il 10 dicembre 1896. Tra gli attori figurano, oltre a Marco Macchi, Claudia Penoni, Mario Brusa e altri interpreti di rilievo.