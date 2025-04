Incontro di presentazione del libro fotografico 'A thousand miles away' di Beppe Ameglio

Dopo la prima tappa a Sanremo, il 13 aprile sarà volta della presentazione per la città di Imperia. Il libro del fotografo Beppe Ameglio “A Thousand Miles Away”, è una raccolta di 100 scatti e storie di migranti passati nel nostro territorio o che qui si sono stabiliti dopo lunghi viaggi e peripezie. La presentazione si terrà presso il convento delle Suore Clarisse al Parasio, parteciperà l’autore, con introduzione del presidente dell’associazione Mappamondo Roberto Ticchiati, lettura di brani tratti dal volume, con l’attrice Marinella Lanteri e accompagnamento musicale con chitarra e fisarmonica di Carlo Ormea.

Nel libro, anche uno spaccato storico dei flussi migratori che da 50 anni hanno interessato il nostro paese e la frontiera Italia - Francia. Dove oggi transitano i migranti, su sentieri impervi e pericolosi, tuttora battuti, tra cui il famoso ‘Passo della Morte’, nel dopoguerra sono passati ebrei che fuggivano dalle leggi razziali, abitanti di Dalmazia e Istria in fuga dall’ ex Yugoslavia, contrabbandieri e passeur. Oggi, se per molti migranti l’Italia costituisce la meta finale del lungo viaggio, per altri è un canale di transito per raggiungere la Francia e da lì i paesi del Nord Europa. E le foto di Ameglio documentano questi luoghi di passaggio, i sentieri e i rifugi usati durante il viaggio, gli oggetti abbandonati che testimoniano il passaggio di migliaia di persone.

La pubblicazione del libro è una iniziativa dell’Associazione Mappamondo Casa Africa, da oltre 20 anni presente nel Ponente ligure, in prima linea per favorire l’ integrazione, con servizi gratuiti come gli sportelli informativi (Migrapoint), per consulenze e pratiche a Imperia e Sanremo, oltre alle scuole di italiano gratuite e aperte a tutti.