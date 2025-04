Amare, capire e prendersi cura dei nostri animali: a Camporosso incontro sul 'cerchio della fiducia' (Foto)

"Il cerchio della fiducia: amare, capire e prendersi cura dei nostri animali" sarà il tema al centro dell'incontro che verrà proposto dall'Aceb - Associazione culturale eventi benefici Aps venerdì 11 aprile alle 20.30 presso il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

L'evento dedicato agli amici a quattro zampe è patrocinato dal comune di Camporosso. "Un'importante serata dedicata ai nostri amici a quattro zampe" - fa sapere il vicepresidente Davide Grimaldi - "Gli animali domestici non sono solo compagni di vita ma sono veri e propri membri della nostra famiglia. Il loro benessere è strettamente legato al nostro e il rapporto che instauriamo con loro può diventare una preziosa fonte di crescita reciproca, affetto e supporto emotivo".

Per l'occasione interverranno esperti del settore: il dottor Matteo Ambesi, medico veterinario e consigliere comunale a Ventimiglia, che parlerà delle emergenze mediche negli animali domestici fornendo consigli su come riconoscerle e gestirle; la dottoressa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, che esplorerà il valore psicologico della relazione con il proprio animale evidenziando i benefici emotivi e relazionali, e la dottoressa Cristina Di Maio, psicologa, che approfondirà il ruolo degli animali domestici nel benessere mentale e nella qualità della vita delle persone con un focus sull’empatia e sulla comunicazione.

"Tre saranno i relatori della serata: il dottor Matteo Ambesi che ci aiuterà ad entrare nel meraviglioso mondo dei nostri amici animali e impareremo a prenderci cura nel modo più corretto; la dottoressa Monica Borgogno che esplorerà il valore psicologico della relazione con il proprio animale e la dottoressa Cristina Di Maio, che approfondirà il ruolo degli animali domestici nel benessere mentale e nella qualità della vita delle persone" - sottolinea Grimaldi - "Questo evento è, infatti, pensato per chi ama gli animali e desidera migliorare la propria relazione con loro comprendendo meglio le loro esigenze e imparando a prendersene cura nel modo migliore. Sarà un'occasione per approfondire il legame tra uomo e animale sotto diversi aspetti".

"La prenotazione è obbligatoria" - mette in risalto Grimaldi - "Basta scrivere su WhatsApp al n° +39 345 85 17 448 il messaggio: 'Partecipo al corso' e dare un contributo di 10 euro, che saranno interamente devoluti a sostegno di progetti solidali. Vi aspettiamo numerosi per un incontro ricco di conoscenza e amore per i nostri amici pelosi!".