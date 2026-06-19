Bordighera, teatro e moda: il giardino di Irene Brin a Sasso si veste di giallo

Il giardino di Irene Brin a Sasso, frazione di Bordighera, si veste di giallo. Venerdì 3 luglio alle 17 andrà in scena un evento dedicato alla celebre scrittrice e giornalista e protagonista della nascita del Made in Italy.

Un pomeriggio tra letteratura, teatro e moda per riscoprire una delle figure più affascinanti della cultura italiana del Novecento. Il programma prevede, infatti, il reading teatrale dell’inedito Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?, opera giovanile recentemente riscoperta di Irene Brin, con la regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa. Sul palco saliranno gli attori Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa.

A seguire, vi sarà una sfilata della Maison Daphné, ispirata alla moda degli anni Cinquanta e Sessanta. L'evento, patrocinato dal comune di Bordighera e organizzato dall’associazione Irene Brin, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.