Intrattenimento e street food: a Vallecrosia al Mare e a Camporosso torna la 'Festa della Musica' (Foto)

Festa della Musica a Camporosso e a Vallecrosia al Mare. Domenica 21 giugno dalle 19 le vie delle due città celebreranno l'arrivo dell'estate con musica dal vivo, dj set, street food, stand di artigianato locale, attrazioni e gonfiabili per divertire grandi e piccini.

A Camporosso si potranno ascoltare sull'Aurelia Vedo Nero Tribute e Mauro Vero & Doc-G, sul lungomare Glamour Live Music e Jack-y Band, in via Braie Blue Velvet Sound, in piazza D'Armi gli Allievi di MusicArte, in piazza Garibaldi Electro Posh e in piazza Marconi Dj Nandino.

A Vallecrosia al Mare, invece, si potranno ascoltare Barracuda, Clan Batexe, D-Sparsi, Erbagrama, Funk Hub Band, Industrie Musicali, Recovered, Simil Jazz Band, The Cu3e, Zac Vanders Project e Gotham Crew.

In occasione della Festa della Musica, organizzata dai comuni di Vallecrosia al Mare e di Camporosso, l'Aurelia verrà chiusa al traffico per trasformarsi in una lunghissima isola pedonale tutta da vivere.