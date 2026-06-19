Sanremo, al Forte Santa Tecla arriva “Il Forte del Cinema”: sette serate di cinema sotto le stelle con il Teatro Ariston

Il fascino del cinema d’estate incontra la magia di uno dei luoghi più suggestivi della Riviera. Dal 1° al 9 luglio 2026, il Forte Santa Tecla ospita “Il Forte del Cinema”, una nuova rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo.

Per la prima volta, la storica fortezza affacciata sul porto cittadino si trasforma in una sala cinematografica sotto le stelle, accogliendo il pubblico nella splendida terrazza dei Bastioni per sette serate dedicate alle famiglie e agli appassionati di cinema.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.45 e accompagneranno il pubblico in un viaggio tra grandi successi dell’animazione, una selezione dei film più importanti della stagione, le ultime novità e titoli per tutte le età, offrendo un’esperienza culturale unica in una cornice di straordinario fascino.

“Il Forte del Cinema” rappresenta un’occasione speciale, nata dalla nuova collaborazione tra Direzione regionale Musei Nazionali Liguria e Teatro Ariston di Sanremo, per vivere il Forte Santa Tecla in una veste inedita, dove cultura, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio si incontrano, regalando emozioni e momenti di condivisione durante le serate estive.

Programma delle proiezioni

Mercoledì 1 luglio – Toy Story 5

Giovedì 2 luglio – Michael

Venerdì 3 luglio – Super Mario Galaxy – Il Film

Sabato 4 luglio – Il Diavolo veste Prada 2

Martedì 7 luglio – Minions & Monsters

Mercoledì 8 luglio – La Grazia

Giovedì 9 luglio – Supergirl