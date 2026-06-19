Festa della Musica in Piazza Nota con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

La Festa della Musica si celebra quest’anno a Sanremo in Piazza Nota con Domenica 21 giugno, alle ore 18.30, Piazza Nota diventerà il palcoscenico della Festa della Musica con il tradizionale concerto gratuito di inizio estate dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Protagonista della serata sarà il fisarmonicista Fabio Furia, tra i più apprezzati interpreti italiani del bandoneon, affiancato dall'Orchestra Sinfonica diretta dal M° Adam Klocek.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Italia e Argentina, mettendo in dialogo il repertorio sinfonico europeo con il linguaggio appassionato di Astor Piazzolla.

Cuore del programma sarà "Aconcagua", il celebre Concerto per bandoneon e orchestra composto nel 1979 e considerato il vertice della produzione artistica di Piazzolla. Il titolo richiama la montagna più alta del Sud America, simbolo della vetta raggiunta dal compositore nel fondere la tradizione del tango con la scrittura della musica colta. Accanto al concerto verrà eseguito anche "Adios Nonino", una delle pagine più emozionanti del musicista argentino, scritta nel 1959 dopo la scomparsa improvvisa del padre e divenuta uno dei suoi brani più conosciuti nel mondo.

La seconda parte del concerto si aprirà con l'ouverture da "La finta giardiniera" di Wolfgang Amadeus Mozart, composta quando il geniale salisburghese aveva appena diciotto anni, proseguendo con la brillante Sinfonia da "Il signor Bruschino" di Gioachino Rossini, celebre per l'originale effetto ottenuto battendo gli archetti dei violini sui leggii, espediente che il compositore introduce fin dalle prime battute per sottolineare il carattere ironico dell'opera.

Spazio poi a Franz Schubert con l'Ouverture in do maggiore "Nello stile italiano", omaggio al linguaggio rossiniano che conquistava la Vienna dei primi dell'Ottocento grazie alle sue melodie cantabili e ai celebri crescendo orchestrali.

A chiudere il concerto la coinvolgente "Tarantella" tratta dalla suite sinfonica Rossiniana di Ottorino Respighi, nata dalla rielaborazione orchestrale delle musiche di Rossini per il balletto “La boutique fantasqu”: un brillante gioco musicale in cui il compositore bolognese reinterpreta con fantasia e colori sinfonici il patrimonio rossiniano.

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti della Festa della Musica 2026 a Sanremo e conferma la volontà della Fondazione Orchestra Sinfonica di portare la musica fuori dai luoghi tradizionali, offrendo alla città un'occasione di incontro e condivisione attraverso un programma capace di unire capolavori della musica classica e suggestioni provenienti da altre culture musicali.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sul sito www.sanremosummersymphony.com è possibile scoprire la programmazione della stagione estiva che prenderà il via con un concerto gratuito il 5 luglio a Pian di Nave con l’attesissimo Goran Bregović.

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