Sanremo, Enzo Mazzullo porta in scena "Il Cane di Buchenwald"

Venerdì 26 giugno andrà in scena a Sanremo, presso il Centro di Formazione I Sogni della Luna – Teatro delle 12 Sedie, la terza replica de “Il Cane di BUCHENWALD”, testo di C. Tomati con la regia di Jacopo Marchisio e l’interpretazione di Enzo Mazzullo. Un appuntamento che segna una nuova tappa nel percorso di questo lavoro teatrale intenso e coraggioso, già accolto con grande attenzione nelle precedenti rappresentazioni.

Mazzullo spiega che, dopo la data sanremese, lo spettacolo verrà momentaneamente accantonato in vista dell’autunno, periodo nel quale è già previsto un circuito scolastico dedicato. Una scelta dettata dalla natura stessa del testo, che affronta temi storici e morali di forte impatto, particolarmente adatti a un pubblico giovane e in formazione.

La trama segue la vicenda di un commerciante di strada che, dopo essere stato razziato da un’organizzazione, viene deportato nel campo di concentramento di Buchenwald. Qui si trova costretto a esibirsi davanti ad alcuni ufficiali tedeschi, in quanto italiano. Il suo racconto, rivolto proprio ai suoi aguzzini, diventa un percorso di resistenza interiore, di orgoglio e di identità, mentre tenta di spiegare che lui non è un attore, pur ritrovandosi a interpretare il ruolo più difficile della sua vita.