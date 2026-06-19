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Eventi | 19 giugno 2026, 11:15

Show cooking, musica e artigianato d'eccellenza: a Vallebona torna “Verità, bugie e fior d’arancio” (Foto)

Appuntamento dedicato all’acqua di fior d’arancio amaro, alle bugie e ai prodotti del territorio

Show cooking, musica e artigianato d'eccellenza: a Vallebona torna “Verità, bugie e fior d’arancio” (Foto)

Profumo di tradizione, racconti di paese e sapori autentici. A Vallebona, sabato 27 giugno alle 17, torna “Verità, bugie e fior d’arancio”, l’appuntamento dedicato all’acqua di fior d’arancio amaro, alle bugie, ai prodotti del territorio e alle chiacchiere in piazza.

Tra show cooking, musica, buon vino, prodotti del territorio e artigianato di eccellenza, la comunità si ritroverà per celebrare una tradizione che profuma di agrumi, farina e memoria.

La decima edizione dell'evento è proposta dal Comune  in collaborazione con Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi Aps, la Proloco e la gente del paese.

 

Elisa Colli

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