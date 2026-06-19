Le stelle si accendono sul Forte di Santa Tecla: a Sanremo torna la magia del cinema all'aperto (Foto e video)

C'è sempre qualcosa di romantico nel cinema all'aperto. È un'immagine che richiama un'altra epoca, quando il grande schermo rappresentava molto più di un semplice spettacolo: era un rito collettivo, un momento di incontro, un'occasione per sognare sotto il cielo estivo. Scene che riportano ai cinema di una volta, alle pellicole in bianco e nero, alle grandi star italiane e americane che accompagnavano la rinascita del Paese dopo la guerra.

Una tradizione che a Sanremo ha radici profonde grazie alla famiglia Vacchino e allo storico Teatro Ariston, custodi da generazioni della cultura cinematografica cittadina. Quest'estate, però, quella magia troverà una nuova casa. Per la prima volta sarà infatti il Forte di Santa Tecla a trasformarsi in una sala cinematografica all'aperto, regalando al pubblico un'esperienza destinata a diventare uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione.

Nasce così "Il Forte del Cinema", una rassegna organizzata in collaborazione con il Teatro Ariston che, dal 1° al 9 luglio, porterà il grande schermo sulla terrazza dei Bastioni della storica fortezza affacciata sul mare. Un luogo unico dove le proiezioni si intrecceranno con il panorama del porto, la brezza marina e il cielo stellato, offrendo agli spettatori un modo diverso di vivere il cinema.

Il cartellone propone sette appuntamenti capaci di parlare a pubblici differenti, alternando grandi produzioni internazionali, film d'animazione, attesissimi sequel e titoli dedicati alle famiglie.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 1° luglio, sarà "Toy Story 5", seguito dall'atteso "Michael" giovedì 2 luglio. Venerdì 3 luglio spazio a "Super Mario Galaxy - Il Film", mentre sabato 4 luglio arriverà uno dei titoli più attesi della stagione, "Il Diavolo veste Prada 2".

Dopo una breve pausa, la programmazione riprenderà martedì 7 luglio con "Minions & Monsters", proseguirà mercoledì 8 luglio con "La Grazia" e si concluderà giovedì 9 luglio con "Supergirl".

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.45. Il biglietto intero costerà 8 euro, mentre sono previste riduzioni a 7 euro per i possessori della Membership Card e a 6 euro per gli under 14 e gli over 65.

L'iniziativa rappresenta una novità assoluta per il Forte di Santa Tecla, che amplia così la propria offerta culturale trasformando uno dei luoghi simbolo di Sanremo in uno spazio dedicato anche al cinema. Un progetto che unisce la valorizzazione del patrimonio storico con il fascino del grande schermo e che rafforza ulteriormente la collaborazione con il Teatro Ariston, punto di riferimento della cultura cinematografica cittadina.

Per Sanremo si tratta di un nuovo tassello nella costruzione di un'estate sempre più ricca di appuntamenti culturali. E se il cinema, come spesso si dice, è capace di far viaggiare senza muoversi, quest'anno lo farà da una terrazza affacciata sul mare, dove le immagini sullo schermo si mescoleranno ai colori del tramonto e alle stelle che, silenziose, accompagneranno ogni proiezione.