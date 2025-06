Sanremo: trasferimento dei cesarei ad Imperia, ordine del giorno dei capigruppo domani in Consiglio comunale

I Capigruppo di maggioranza e opposizione hanno firmato l’ordine del giorno sul possibile trasferimento degli interventi programmati per i parti cesarei, dall’ospedale di Sanremo a quello di Imperia. Il documento sarà discusso domani, nel corso del Consiglio.

“Il ‘Punto Nascite’ dell'Ospedale Borea di Sanremo – evidenziano i capigruppo - è stato riattivato il 15 febbraio 2024, dopo essere rimasto chiuso per circa tre anni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Il nosocomio è stato indicato, fin dalla riattivazione del ‘Punto Nascite’, come un presidio destinato a diventare polo di riferimento per l'intero Ponente ligure, con l'ambizione di attrarre partorienti non solo dalla provincia di Imperia ma anche dalla vicina Costa Azzurra. Tra giugno e ottobre 2024, presso l'Ospedale Borea, sono stati regolarmente effettuati parti cesarei programmati, contribuendo all'aumento dell'attività del reparto”.

“A partire da ottobre 2024 – proseguono - una disposizione interna firmata dal Dirigente Medico responsabile della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Asl 1 Imperiese ha stabilito che alcuni parti di gravidanze a rischio e tutti i parti cesareo programmati, debbano essere eseguiti esclusivamente presso l'Ospedale di Imperia, e non più a Sanremo. Una scelta che limita l'operatività del ‘Punto Nascite’ di Sanremo, dove ad oggi continuano a essere effettuati solo parti naturali o cesarei in urgenza, e non più i cesarei programmati, in netto contrasto con quanto avveniva tra giugno e ottobre 2024, periodo durante il quale i cesarei programmati erano regolarmente effettuati a Sanremo, contribuendo all'incremento dell'attività. Si tratta di una decisione – va avanti l'Ordine del Giorno – che sta generando malcontento tra gli operatori, l'utenza e ì cittadini, anche alla luce del fatto che il trasferimento dei cesarei programmati sembra penalizzare ingiustamente il presidio sanremese”.

Nel documento i Capigruppo chiedono che il Sindaco e l'amministrazione comunale, ma anche i consiglieri regionali della nostra provincia si adoperino formalmente con la direzione generale dell'Asl 1 per conoscere le motivazioni e i criteri clinico-organizzativi che hanno portato alla decisione di dirottare tutti i cesarei programmati all'Ospedale di Imperia. Consiglio (con la sottoscrizione dei colleghi di maggioranza e opposizione) chiede un confronto pubblico e trasparente con la direzione sanitaria dell'Asl 1 in merito alla programmazione attuale e futura dei parti presso il Punto Nascite di Sanremo, con particolare attenzione al mantenimento e al potenziamento del servizio.

“Chiediamo i motivi – terminano - per cui presso il ‘Punto Nascite’ di Sanremo non vengano attualmente effettuati interventi di parto programmati, tenuto conto del fatto che i cesarei in urgenza continuano ad essere regolarmente eseguiti, il che dimostra la piena operatività del reparto anche sotto il profilo clinico e organizzativo. Da quando verranno ripristinati gli interventi programmati a Sanremo, evidenziando l'incongruenza tra la capacità operativa dimostrata nella gestione delle urgenze e la mancata programmazione dei cesarei. E’ importante mantenere attiva una struttura fondamentale per l'intero Ponente ligure, ribadendo la necessità di garantire un'offerta ostetrica equa, efficace e completa su tutto il territorio dell'Asl 1”.