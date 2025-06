Sanremo: Consiglio Comunale, via libera al regolamento per l’arte di strada e al piano di rilancio del Mercato dei Fiori

Si è conclusa la seduta del Consiglio Comunale di Sanremo tenutasi oggi, venerdì 20 giugno. Dopo il question Time i lavori sono proseguiti dalle 17.30 con la discussione dei punti all’ordine del giorno.

Tema principale della discussione è stato quello relativo al punto nascite, presentato dai capigruppo come odg aggiuntivo: nella mozione i consiglieri hanno chiesto al sindaco Alessandro Mager e all'amministrazione di interfacciarsi con l'Asl, così da ripristinare i parti cesarei programmati all'ospedale Borea. Si tratta di un tema particolarmente sentito, sul quale lo stesso presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha speso alcune parole durante la sua visita a Palazzo Bellevue, affermando che il punto nascite sarà salvaguardato "finché ci saranno le nascite". La pratica è stata approvata dall'intera amministrazione, che compattamente ha lanciato un chiaro messaggio, quello di voler proteggere il proprio punto nascite con fermezza.

Altro punto che ha acceso il dibattito è stata l'approvazione della pratica riguardante il rilancio del Mercato dei Fiori di Sanremo. È stata infatti approvata la determinazione definitiva dei conferimenti alla società Amaie Energia e Servizi, in sostituzione dei beni immobili inizialmente previsti. Insieme a questa decisione, è arrivato anche il via libera al piano economico-finanziario 2025-2056 e alle linee guida del piano industriale decennale. Obiettivo: rendere il mercato floricolo competitivo a livello nazionale ed europeo. Una pratica su cui però il consigliere comunale di opposizione Massimo Rossano ha espresso il suo disappunto, criticando l'amministrazione e l'assessore al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei per il poco tempo a disposizione nell'approvazione di una pratica da lui giudicata molto corposa e che, afferma, avrebbe necessitato di più tempo per un'analisi accurata, o quanto meno di una scorporazione, così da poter discutere il piano industriale 2025-2034 in un secondo momento (magari con la convocazione di un consiglio comunale durante la prossima settimana, tenendo conto del limite del 30 giugno per l'approvazione della pratica).

E' stato inoltre approvato l’approvazione del nuovo regolamento per le arti di strada, atteso da anni da artisti e cittadini. Il provvedimento stabilisce norme chiare per l’esercizio delle performance artistiche negli spazi pubblici del Comune, puntando a valorizzare la creatività urbana senza creare disagio ai residenti. Una pratica che, afferma l'assessore al turismo Alessandro Sindoni, "non andrà a stringere l'arte di strada, ma riconoscerla come parte del nostro tessuto".

Grande attenzione anche sul tema della rigenerazione urbana relativo all’ex Convento dei Gesuiti in via Palazzo. Il progetto mira a riqualificare una zona centrale e strategica della città, attualmente in stato di abbandono, aprendo a nuove opportunità di sviluppo edilizio e culturale.