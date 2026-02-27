Rigenerazione urbana a Sanremo: visita del presidente Bucci al 'Pinqua', lavori ottengono la proroga (Foto e Video)

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola, accompagnati dal sindaco di Sanremo Alessandro Mager e da rappresentanti del Comune e di Arte Imperia, hanno visitato oggi il maxicantiere del progetto Pinqua nella storica Pigna. L’intervento, che complessivamente supera i 30 milioni di euro, di cui 16 pubblici e il resto privati, interessa circa 20 cantieri e mira a rivitalizzare il centro storico dal punto di vista urbanistico, culturale ed economico.

“La Pigna di Sanremo si sta, intervento dopo intervento, rigenerando. Siamo entrati nella fase conclusiva con diversi cantieri già completati e altri in ultimazione”, hanno dichiarato Bucci e Scajola, sottolineando l’importanza di restituire al quartiere un volto accogliente e funzionale per cittadini e turisti. “Ora vogliamo concludere al meglio per restituire un luogo bello, accogliente e funzionale a cittadini e turisti”. Il tour ha toccato l’ex convento dei Gesuiti, dove nascerà un ostello della gioventù, palazzo Roverizio, oggi all’85% di completamento e destinato a centro di divulgazione, e diverse vie del centro storico come via Morardo e via Capitolo, dove Arte Imperia ha già completato 3 alloggi di edilizia residenziale sociale. In totale, saranno 31 i nuovi alloggi disponibili nella Pigna, di cui 11 ERP e 20 ERS. Complessivamente, considerando ulteriori acquisizioni in città, si arriverà a 55 nuove unità abitative pubbliche.

“Questo sopralluogo ci ha permesso di verificare da vicino lo stato di avanzamento degli interventi di rigenerazione urbana. Si tratta di un’operazione di rilievo che sta restituendo qualità, vivibilità e nuove opportunità a una delle aree più identitarie della nostra città”, hanno commentato gli assessori comunali Massimo Donzella ed Enza Dedali. La Regione Liguria e il Comune di Sanremo hanno inoltre ottenuto una proroga per il termine dei lavori fino a giugno, permettendo così di completare tutte le opere in programma, dal restauro di edifici storici al rifacimento delle piazze, dai nuovi spazi sociali alla creazione di un volano economico per nuove attività imprenditoriali.

“Un progetto ambizioso, frutto di una grande collaborazione tra pubblico e privato, che cambierà profondamente il volto del centro storico e rafforzerà l’offerta abitativa e culturale di Sanremo”, ha concluso Antonio Parolini, amministratore unico di Arte Imperia. Al sopralluogo era presente il sindaco Alessandro Mager.