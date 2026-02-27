Anniversario Vigili del Fuovo, Berrino: "Ogni giorno indossano con orgoglio questa divisa"

"In occasione dell’87º anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno indossano con orgoglio questa divisa".

A dichiararlo è il Senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

"Da 87 anni rappresentate un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e umanità per il nostro Paese. Siete il volto dello Stato nei momenti più difficili: nelle emergenze, nelle calamità, negli incendi, negli incidenti. Sempre pronti a intervenire, spesso mettendo a rischio la vostra stessa vita per salvare quella degli altri. A voi va il mio più sincero ringraziamento per l’instancabile impegno quotidiano, per il coraggio, la competenza e lo spirito di servizio che dimostrate in ogni circostanza: buon anniversario ai nostri Vigili del Fuoco, orgoglio dell’Italia", ha concluso Berrino.