Autostazione nel caos durante il Festival, il M5S attacca: “Servono più corse serali e una vera pianificazione”

Disagi all’autostazione di Sanremo durante la settimana del Festival di Sanremo. A segnalarli è il Movimento 5 Stelle Sanremo, che punta il dito contro criticità organizzative e carenze nel servizio di trasporto pubblico locale.

Secondo il M5S, come accade ogni anno in occasione della manifestazione più importante per la città, si ripresentano problemi legati alla gestione degli spazi e alla programmazione delle corse. In particolare, le attrezzature mobili della RAI, collocate nel piazzale dell’autostazione, renderebbero difficoltose le manovre dei bus, creando criticità sia per gli autisti sia per gli utenti. A ciò si aggiungerebbero infrastrutture e impalcature che riducono ulteriormente gli spazi di manovra nel deposito.

“Occorrerebbe delocalizzare parte delle attrezzature – sottolinea il Movimento – e accelerare su un progetto definitivo di riqualificazione di Piazza Colombo, che non può più attendere”.

Altro tema evidenziato riguarda i collegamenti, soprattutto serali. Se da un lato si parla di “Festival diffuso”, dall’altro – evidenzia il M5S – le frazioni resterebbero scollegate, con le sole corse abituali, già carenti durante il resto dell’anno. Anche le linee extraurbane serali sarebbero insufficienti: l’ultimo autobus verso Andora è alle 21.40 e l’ultimo treno verso Imperia alle 21.37.

“Sarebbero bastati un paio di collegamenti in più – si legge nella nota – per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte di chi partecipa agli eventi collaterali in città, alleggerendo così il traffico nel centro”.

Il Movimento 5 Stelle ritiene che, anziché puntare su navette private, sia necessario potenziare il servizio pubblico esistente, migliorando al contempo le condizioni di lavoro dei dipendenti di Riviera Trasporti.