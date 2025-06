Consiglio comunale, interpellanze di Consiglio sul manto stradale in via Padre Semeria e San Pietro

Il consigliere comunale di opposizione Antonino Consiglio ha presentato nel corso del question time due interpellanze in merito alla situazione del manto stradale di due aree di Sanremo, via padre Semeria e San Pietro, che afferma essere in stato di grave abbandono, nonostante le promesse fattte durante la campagna elettorale.

Soprattutto sulla mancata manutenzione in via Padre Semeria, denunciando una situazione che – a suo dire – non può più attendere.

“La pavimentazione è gravemente danneggiata, i marciapiedi inadeguati, le persone con disabilità affrontano ogni giorno disagi inaccettabili. Eppure, nonostante i fondi a disposizione, non si è ancora intervenuti in modo risolutivo”.

Con queste parole, Antonino Consiglio ha aperto la sua interpellanza più sentita, definendo via Padre Semeria “la prima via della nostra città, un collegamento fondamentale” e lamentando l’inerzia dell’amministrazione.

A rispondere è stato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che ha assicurato che “i lavori sono già in corso” e che “è stato redatto un computo metrico per organizzare gli interventi nei punti più critici della via”.

“Voglio dare fiducia, ma controllerò" risponde quindi Consiglio.

Non meno dura la seconda interpellanza di Consiglio, dedicata al quartiere San Pietro. “Strade rovinate, mancanza di protezioni, nessun senso di sicurezza. Il quartiere è abbandonato”, ha denunciato.

Donzella ha riconosciuto che “ci sono criticità dovute anche alla presenza di alberature” e ha parlato di progetti in corso per installare telecamere e valutare misure di sicurezza. Tuttavia, ha precisato che il Codice della Strada non prevede l’installazione di guardrail su strade con limite inferiore ai 70 km/h, come in quel caso.