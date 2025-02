Mercato del venerdì a Ventimiglia, Agosta: "Puntiamo a razionalizzare l'area e alzare il livello dell'attività mercatale" (Foto e video)

"Abbiamo deciso di compattare l'area, visto che il mercato del venerdì è troppo esteso, per migliorare la viabilità. Puntiamo, inoltre, ad alzare il livello dell'attività mercatale anche normando la merce usata con l'obbligo di cartellonistica adeguata e di un processo di sanificazione che ci permetta di risalire da dove arriva il capo" - dice il vicesindaco di Ventimiglia e assessore al Commercio, alla Polizia Amministrativa, alla Sanità e Rapporti con Terzo Settore, ai Lavori Pubblici, all'Arredo Urbano e Manutenzioni, al Patrimonio e alla Protezione Civile Marco Agosta illustrando le novità sul mercato del venerdì introdotte con l'approvazione, avvenuta in consiglio comunale, del nuovo regolamento per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

"Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo approvato il nuovo regolamento per le aree pubbliche che riguarda, nello specifico, il mercato coperto, il mercato del venerdì e altre aree dislocate presso il comune di Ventimiglia" - sottolinea Agosta - "Il mercato settimanale del venerdì è uno dei più importanti d'Europa ma la qualità è un po' scesa e abbiamo delle serie problematiche di rilancio del mercato".

Nell'arco di tre mesi l'Amministrazione Di Muro si riunirà per approvare una delibera di Giunta per razionalizzare l'area del mercato del venerdì, accorpando i banchi, eliminando quelli cessati, per liberare una zona della città fino a via Papa Giovanni XXIII, che al momento ospita il mercato, con l'intento di migliorare la viabilità e 'restituire' alcuni parcheggi a cittadini e turisti. "Il regolamento è il primo step di una serie di azioni che faremo. Il primo punto sarà ricompattare l'area e capire quanti sono gli spontisti perché con il nuovo regolamento li riduciamo, passiamo da 120 a 60" - svela Agosta - "Grazie al passaggio che abbiamo fatto con le associazioni di categoria abbiamo normato anche dei piccoli aspetti. Abbiamo introdotto l'obbligo di inserire il furgone dietro al proprio banco. In questo modo si andranno a liberare altri parcheggi per i cittadini e i turisti. Vogliamo, inoltre, introdurre nuove attività attrattive all'interno del mercato del venerdì creando una sorta di intrattenimento itinerante".

L'Amministrazione comunale, inoltre, sta già valutando le possibili soluzioni per far svolgere regolarmente il mercato del venerdì durante i lavori della passerella. "In questo momento non tocchiamo l'orario" - afferma Agosta - "Una volta costruita la passerella convocheremo le associazioni di categoria e i comitati di quartiere e ne discuteremo insieme al sindaco e poi vedremo se sarà necessario apportare modifiche d'orario".

Sicurezza e lotta alla contraffazione tra gli obiettivi fondamentali. "E' un aspetto su cui punto tantissimo" - dichiara Agosta - "Non è facile da gestire. Abbiamo già fatto dei tavoli di confronto, siamo andati anche dal Questore, abbiamo fatto un passaggio con le associazioni di categoria e abbiamo fatto un volantinaggio per informare tutta la popolazione. Nel tratto di nostra competenza la polizia locale pressa molto ma anche le altre forze dell'ordine devono garantire il controllo. Rispetto agli anni passati la situazione è nettamente migliorata ma non dobbiamo abbassare la guardia. Nel mese di aprile faremo un ulteriore volantinaggio per incentivare a non comprare merce contraffatta che è un reato".