Consiglio comunale di Sanremo, degrado urbano e graduatorie infanzia: Fratelli d’Italia incalza l’amministrazione

La consigliera di Fratelli d'Italia Elisa Balestra ha presentato nel corso del question time prima del consiglio comunale due interpellanze all'amministrazione, riguardanti il degrado del centro storico e le anomalie nelle graduatorie per l’accesso ai servizi per l’infanzia.

Nel mirino della prima interpellanza la situazione del portico che collega via Palazzo a via Escoffier, una zona molto frequentata da turisti e residenti. “La situazione di degrado è evidente. Un semplice intervento di riverniciatura restituirebbe decoro e dignità a un angolo storico della città, con costi contenuti”, ha dichiarato Balestra, chiedendo alla giunta se sia consapevole del problema e se intenda intervenire in tempi brevi.

La replica dell’assessore Massimo Donzella ha chiarito che l’area rientra nel più ampio contesto del restauro in corso a Palazzo Roverizio, dove sono in fase di recupero alcuni affreschi. “Siamo consapevoli della necessità di valorizzare il patrimonio urbano, ma ci sono vincoli normativi da rispettare. Stiamo già lavorando con l’ufficio fabbricati per superare questi ostacoli”, ha aggiunto l’assessore. Balestra ha chiuso la discussione con un’apertura cauta: “Mi ritengo soddisfatta, ma auspico interventi rapidi”.

Nella seconda interpellanza, la consigliera ha sollevato forti perplessità sull’applicazione delle graduatorie per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, segnalando presunte ammissioni non conformi alle regole.

“Il Regolamento comunale da quanto risulta prevede che la graduatoria sia semestrale e prevede inoltre l’esaurimento della graduatoria precedente prima di prendere in considerazione la successiva, senza aggiornamento, consentendo così l’accesso a utenti che non hanno entrambi i genitori lavoratori secondo un criterio puramente cronologico prioritariamente rispetto a chi invece ricoprirebbe una posizione superiore in graduatoria seguendo il criterio principale”.

A rispondere è stato il vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha definito la questione “seria” e ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione a intervenire se necessario.

“Il nuovo regolamento è stato approvato lo scorso novembre e non è ancora entrato pienamente in vigore. Per ora, le graduatorie seguono ancora il vecchio sistema. In ogni caso, siamo pronti a rivederlo, ma con la consapevolezza che serva un periodo di sperimentazione prima di apportare nuove modifiche”, ha precisato. Fellegara ha inoltre confermato che quattro bambini sono stati ammessi con un solo genitore lavoratore, secondo i dati degli uffici comunali.