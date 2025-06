Sanremo: approvata in consiglio comunale la riqualificazione dell'ex convento dei gesuiti

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Sanremo è stato approvato l’atteso intervento di rigenerazione urbana dell’ex convento dei Gesuiti, situato in via Palazzo. Si tratta di un progetto strategico per la città, che punta a trasformare l’edificio in un moderno ostello della gioventù, una struttura fino ad oggi assente nel panorama turistico locale.

L’assessore all’Urbanistica, Massimo Donzella, ha definito l’intervento “una delle pratiche più importanti di rigenerazione urbana”, sottolineando come esso si inserisca all’interno del più ampio progetto PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), pensato per riqualificare il borgo storico e migliorare la vivibilità del territorio.

Il progetto del nuovo ostello, presentato fin dall’inizio come uno degli elementi chiave per ottenere i finanziamenti del bando, ha riscosso particolare successo tra gli organi decisori proprio per la sua valenza sociale e turistica. Il costo dell’intervento è stimato in circa 15 milioni di euro, ma non graverà sulle casse comunali: sarà interamente a carico del soggetto promotore privato.

La variante approvata prevede un vero e proprio ribaltamento d’uso dell’immobile, con l’obiettivo di generare un impatto positivo sul tessuto urbano. Oltre all’ostello, il progetto comprende anche la realizzazione di spazi per la sosta delle biciclette, un deposito bagagli e l’organizzazione di visite guidate ed eventi culturali rivolti sia ai turisti che ai residenti.

Una parte rilevante dell’intervento riguarda anche la creazione di un nuovo passaggio pedonale che, attraversando l’intero complesso del convento, collegherà via Palazzo alla Pigna, aprendo un nuovo accesso al centro storico.

Resta invece separata la pratica riguardante l’“Orto dei Gesuiti”, un’area adiacente che richiederà una progettazione specifica. Il Comune ha inoltre chiesto che anche Palazzo Cassini, edificio limitrofo, sia incluso in futuri interventi di riqualificazione, per dare omogeneità all'intera zona.