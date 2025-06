Via libera al piano per il Mercato dei Fiori: critiche da Rossano, difesa dell’amministrazione

Il consigliere comunale Massimo Rossano ha sollevato critiche in merito alla gestione delle pratiche discusse nell’ultimo consiglio comunale, puntando il dito contro l’amministrazione per l’eccessiva complessità e la tempistica ristretta con cui è stato presentato l’ordine del giorno. Al centro del dibattito, il piano industriale decennale legato al Mercato dei Fiori e l’aumento di capitale per Amaie Energia.

"Reputo che la pratica sia molto spessa. I contenuti sono ampi, importanti, le cose sono cambiate. Mettere insieme tutte le pratiche, si va a creare una pratica che non è doppia, è addirittura tripla", ha dichiarato durante la seduta. Il consigliere ha poi 'sfidato' i colleghi a dimostrare cosa siano effettivamente riusciti a comprendere dei documenti ricevuti, sottolineando come "non si possa giudicare una pratica così complessa in soli due giorni. Vorrei votare a favore, ma non mi è permesso. Capisco le esigenze, ma non si può portare una pratica così importante in fretta e furia".

In merito alle parole del consigliere ha risposto Sergio Tommasini, presidente di Amaie Energia, che ha chiarito il contesto e le ragioni dell'urgenza: "A fine 2024 sono stati siglati gli atti d'obbligo del PNRR relativi al Mercato dei Fiori, alle ecoisole e al progetto San Pietro. Quando si firma un atto d’obbligo, si è vincolati. Il finanziamento di 10 milioni è legato a questi progetti e va inserito nel piano industriale. Le banche, giustamente, richiedono prospettive chiare su ricavi e costi per i prossimi 10-20 anni".

La pratica, nonostante le parole del consigliere e la sua richiesta di scorporare la pratica (così da poter affrontare i temi più corposi la prossima settimana) non è stata accolta e la pratica ha ricevuto l'approvazione dell'assise.

"Tengo personalmente molto a questo piano finanziario - afferma l'assessore all'ambiente Ester Moscato - Vorrei fare i miei complimenti e ringraziare l'assessore Sbezzo, la dottoressa Barillà, il CdA di Amaie Energia e il presidente Sergio Tommasini, le dottoresse Peruggi, Di Marco e omologhi dott. Peluffo, Penasso e Fiengo e tutti coloro coinvolti per il lavoro svolto. Il Mercato dei Fiori è una realtà del territorio nata concettualmente negli anni ’80 e inaugurata negli anni ’90, ma in tutti questi anni non sono mai stati fatti interventi significativi. Ora dobbiamo guardare al futuro, perché questo piano non solo rilancerà il Mercato dei fiori, ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, permettendoci di entrare in una logica di economia circolare".