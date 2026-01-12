Sanremo: mucche lasciate libere in frazione Verezzo, residente denuncia pericoli per chi transita

Una nostra lettrice di Sanremo, B.C. che vive nella frazione di Verezzo, ci ha scritto per segnalare e cercare aiuto nel rendere più evidente un problema che tutti i residenti si trovano ad affrontare quotidianamente ormai da parecchio tempo:

“Una mandria bovina, lasciata incustodita e in cerca di cibo, si trova a pascolare dove capita, creando vari disagi che sono stati segnalati più volte ormai e da cittadini diversi alle Forze dell’Ordine. Purtroppo finora nulla è cambiato e penso che si continui a sottovalutare i reali rischi a cui incorrono coloro che si trovino a transitare per quelle strade. Gli animali spesso occupano la strada e, oltre a rallentare eventuali mezzi di soccorso (come ambulanze) se ce ne fosse bisogno, rischiano di provocare gravi incidenti (penso soprattutto ai ragazzini in moto ma non solo). Le strade che portano a Verezzo sono, infatti, caratterizzate da carreggiate spesso strette e non sempre consentono una buona visibilità, per le curve e anche, in alcuni tratti, per una scarsa illuminazione di sera. Inoltre, spesso gli animali, si inoltrano nelle proprietà private non recintate, rovinando raccolti e creando altri danni come rompere specchietti delle auto e creare problemi alle tubature dell’acqua. Ancora, gli animali appaiono malnutriti, le mucche non vengono munte e non vengono assistite durante il parto. Pare che tempo fa è stata trovata una mucca morta con il suo vitellino che non è riuscito a nascere. Mi chiedo se di fronte a questa minaccia per la sicurezza e incolumità pubblica e a questa incuria dei proprietari nei confronti degli animali stessi nulla si può fare. In un paese civile gli animali dovrebbero essere tenuti bene e non dovrebbero costituire un pericolo per chi quelle strade le fa ogni giorno. Deve veramente succedere qualcosa di grave per prendere provvedimenti?”