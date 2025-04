Sanremo: due studentesse del Liceo 'Cassini' hanno incontrato e intervistato Pietro Polito

Lo scorso 28 marzo le alunne di 5a D del Liceo Cassini di Sanremo, Elisa Cabrini e Alessia Masiello, hanno avuto il privilegio di incontrare Pietro Polito, già incontrato lo scorso settembre all’evento “Cervo in blu d’inchiostro” tenuto in memoria di Norberto Bobbio, uno dei più grandi filosofi contemporanei e senatore a vita. Le due ragazze del liceo scientifico si erano rese partecipi con due interventi sulla Democrazia e sulla Tolleranza, ispirate dall’opera di Norberto Bobbio “Eguaglianza e Libertà”. Pietro Polito, storico delle idee, allievo fidato di Norberto Bobbio e curatore di diverse sue opere, è oggi direttore del Centro studi Piero Gobetti e curatore dell’archivio Norberto Bobbio. Infatti, proprio al Centro Gobetti ha accolto le due studentesse per rilasciare un’intervista presto diventata un dialogo e un momento di confronto.

“Abbiamo potuto raccogliere testimonianze e ricordi del professore insieme al suo Maestro e l’intervista è presto diventata un vero e proprio dialogo in cui sono stati affrontati argomenti di attualità quali la libertà, il revisionismo storico, il pacifismo, l’obiezione di coscienza”. “Pietro Polito ci ha accolte al Centro di studi Piero Gobetti di Torino, si è reso molto disponibile e ci ha permesso di vedere l’archivio di Norberto Bobbio oltre che lo studio di Piero Gobetti, rimasto intatto così come lo aveva lasciato. Ci ha a tutti gli effetti condiviso e mostrato un pezzo di Storia”, queste le parole di Elisa Cabrini e Alessia Masiello. All’incontro era inoltre presente Filippo Adussi, PhD Student presso la Scuola Normale Superiore di Pisa con una borsa PNRR del Dottorato d'Interesse Nazionale "ILF" - curriculum di Estetica. Laureato in Scienze Filosofiche all'Università Statale di Milano, ha vinto il premio di laurea "Lorella Cedroni" 2024, presso l'Università di Roma "Sapienza". Adussi si trovava a Torino in occasione delle giornate dedicate alla Democrazia e ha partecipato attivamente all’incontro.

“Questo incontro ci ha permesso di farci un’idea più chiara su tematiche nominate spesso ma di cui non sempre si è pienamente consapevoli. Questa esperienza ci ha sicuramente lasciato molto”. L’intervista sarà pubblicata probabilmente nella rivista del 2026 de “La mania del pensiero” curata dal Liceo G.D. Cassini di Sanremo.