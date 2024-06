Sanremo, dall'Asl 1 certificati medici agli elettori per voto domiciliare, assistito e agevolato

In occasione del ballottaggio del 23 e 24 giugno, il Servizio di Medicina Legale dell'ASL 1 garantirà il rilascio dei certificati medici a:

- elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dell'abitazione in cui dimorano risulta impossibile (voto domiciliare)

-elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto agevolato).

Per il voto domiciliare, le certificazioni sanitarie saranno rilasciate a seguito di visita domiciliare eseguita previo appuntamento da prenotare ai numeri 0184/536982 o 0184/536987 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it. La domanda di ammissione deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico.