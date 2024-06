Vallecrosia, l'assessore all'Ambiente Fazzari: “Al via la campagna informativa per il nuovo sistema di differenziata”

“Da oggi la TeknoService, ditta appaltatrice per il servizio della raccolta dei rifiuti per il Bacino Ventimigliese, dara’ inizio alla campagna informativa per le utenze domestiche vallecrosine, che faranno parte della prima fase del nuovo servizio di raccolta differenziata attraverso le ecoisole informatizzate. Si inizierà con la distribuzione degli opuscoli informativi, direttamente a domicilio dei soli interessati al servizio, che riporteranno tutte le informazioni utili ad indicare i prossimi appuntamenti degli incontri pubblici e le successive informazioni necessaire e modalità, per il ritiro del Kit dei sacchetti da conferimento”.



Così interviene l’assessore all’ambiente Antonino Fazzari, che prosegue: “La prima fase riguarderà tutti gli utenti residenti a monte del territorio comunale di Vallecrosia che indicativamente comprendono, gli abitanti sulla Via provinciale altezza scuole Andrea Doria compreso il quartiere Garibbe, sino al confine con San Biagio della Cima, centro storico di Vallecrosia Alta e abitazioni sparse comprese. Verranno impegnate sette eco-isole informatizzate distribuite in modo omogeneo e compatibilmente agli spazi disponibili, dove si è potuto garantire l’accesso e la momentanea fermata in sicurezza. Di preciso sono state collocate: due nel centro storico, due nel quartiere Garibbe e tre lungo la via Provinciale. Saranno previsti due incontri con la popolazione: il primo mercoledì 26 giugno alle 20 in piazza del Popolo nel centro storico di Vallecrosia e la sera successiva, alle 20.30 nella sala Polivalente. Anche la successiva distribuzione del kit dei sacchetti per il conferimento, avranno luogo in tre diversi appuntamenti: lunedì 1 e martedì 2 luglio nel centro storico e mercoledì 3, nel quartiere Garibbe, dalle 9 alle 14 mediante un gazebo della TeknoService. Il resto della cittadinanza continuerà a servirsi del vecchio servizio, in attesa della consegna delle eco isole informatizzate, acquistate attraverso i finanziamenti del bando vinto con i fondi del PNRR”.



Conclude Fazzari: “Siamo fiduciosi che entro la fine dell’anno, con le nuove ecoisole informatizzate e tutte le attrezzature che giungeranno con il suddetto bando che ci siamo aggiudicati, ovvero: 15 ecoisole informatizzate, per un totale di 26 con quelle acquistate in appalto; 2 macchine multiservice per la distribuzione dei sacchetti per i rifiuti e la raccolta del pet; 2 raccoglitori dell’olio esausto; 10 mini ecoisole da spiaggia, per stagione estiva; 104 telecamere di videosorveglianza e un drone, per la prevenzione all’abbandono dei rifiuti; 110 cestini d’arredo pubblico per la raccolta differenziata; raggiungeremo quegli standard di decoro e un servizio omogeneo e più efficace, per raggiungere anche in breve tempo le percentuali di raccolta necessarie, per non essere più in difetto e incorrere in sanzioni con la Regione”.