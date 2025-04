Festa della Polizia, il Silp: "Grazie agli uomini e alle donne in divisa"

"Ricorre oggi il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato in una data significativa poiché, proprio il 10 aprile è la data in cui veniva pubblicata in gazzetta ufficiale nel 1981 la legge 121, la cosiddetta “legge di riforma” che restituiva al Paese una Forza civile a presidio delle istituzioni democratiche e della Costituzione. Tra mille difficoltà, con stipendi inadeguati, con organici insufficienti, con un contratto di lavoro che non recupera neppure l’inflazione programmata, con ritardi cronici ed inaccettabili nel pagamento di straordinari e missioni, gli uomini e le donne in divisa anche in questa provincia assicurano ogni giorno il loro prezioso contributo alla collettività, nella consapevolezza che occorre vigilare attentamente affinchè la dignità e i diritti conquistati allora con enormi sacrifici, siano tutelati e conservati". Così in una nota i Segretario Generale Provinciale, Antonio Peroni.

"Il Silp vuole anche ricordare in questa giornata tutti i Poliziotti che si sono sacrificati e che sono caduti nell’adempimento del loro dovere al servizio di tutti, conclude Peroni. Viva la Polizia di Stato".