Sanremo: revocati tutti i divieti di balneazione dopo i lavori ai collettori fognari, rimane solo corso Trento Trieste

Con una doppia ordinanza del Sindaco, il Comune di Sanremo ha revocato le ordinanze di divieto di balneazione emanate a fine dello scorso anno. Si può nuovamente fare il bagno, infatti, nella zona dei ‘Tre Ponti’, anche se bisognerà aspettare maggio, ovvero quando verrà aperta la strada che è oggetto di lavori da parte di Rivieracqua.

Contemporaneamente è stata pubblicata l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione nelle zone di: baia di Capo Pino, Tiro a Volo, foce del Rio San Bernardo, rio Foce, Imperatrice, lungomare Italo Calvino, corso Trento Trieste e San Martino. Il divieto, lo ricordiamo, era stato emanato per l’esecuzione di lavori di ripristino dei collettori fognari ‘Tre Ponti e ‘S5 tra Ospedaletti e San Martino, insistenti sulla mandata dell’impianto di sollevamento. I lavori si sono conclusi e, da oggi sono regolarmente in funzione.

Il divieto di balneazione rimane, invece, per tutto il 2025 nella zona di corso Trento Trieste per le note vicende. Non sarà possibile, quindi, fare il bagno negli stabilimenti storici della città dei fiori come l’Arenella, i Bagni Italia e il Morgana.