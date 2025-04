Semafori spenti, questa mattina nella zona della Foce a Sanremo, per una serie di interventi da parte di Dea. Da alcuni giorni, infatti, l’azienda sta provvedendo alla sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica con quelle a leda.

Questa mattina il semaforo all’incrocio tra via Padre Semeria e corso Matuzia sarà spento fino a mezzogiorno. Qualche disagio per gli automobilisti anche se al momento non si registrano particolari code o incolonnamenti.