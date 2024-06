Nuova passeggiata mare di Bordighera, Ingenito: "Verrà inaugurata il 26 giugno"

La nuova passeggiata mare di Bordighera verrà inaugurata il 26 giugno. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito.

"E' bellissima! Verrà inaugurata il 26 giugno" - dice il primo cittadino pubblicando sui social una panoramica della nuova passeggiata mare di Bordighera.

Intanto, proseguono, come previsto nel progetto da 1 milione e 800mila euro redatto da un team di professionisti guidato dall’architetto Andrea Folli, i lavori di restyling, affidati all’impresa di costruzioni Silvano & C. Srl di Sanremo, del nuovo lungomare che cambia così look.