'Giornata Europea della Logopedia': con Asl 1 un filo diretto con le logopediste per informazioni e brevi consulenze

In occasione della 'Giornata Europea della Logopedia' che si celebra oggi, Asl 1 mette a disposizione un filo diretto con le logopediste per informazioni e brevi consulenze. “Pronto Logopedia”, questo il titolo della due giorni dedicata alla comunicazione che si terrà giovedì prossimo dalle 9.30 alle 11 dando spazio ai pazienti dell'età pediatrica, contattando lo 0184536956, e invece venerdì 14 marzo dalle 11.30 alle 13.30 per i pazienti adulti, si potrà telefonare allo 0183537961 o 0184537541.

In questo modo gli utenti potranno trovare le risposte alle loro domande sul tema, colloquiando con una logopedista, figura professionale che opera e si muove in questo contesto, proprio per aiutare a sviluppare e migliorare le potenzialità comunicative di ognuno.