Ventimiglia, piccioni nel mercato coperto: verrà installato un innovativo sistema di allontanamento dei volatili (Foto)

Un innovativo sistema di allontanamento dei volatili verrà installato all’interno del mercato coperto di Ventimiglia.

Un'iniziativa per contrastare la presenza, soprattutto, di piccioni all'interno della struttura in cui si vendono anche prodotti alimentari. "Partirà a breve l'installazione di un innovativo sistema di allontanamento dei volatili all’interno del mercato coperto, atto a garantire una migliore pulizia e igiene negli spazi pubblici" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Dopo un’attenta bonifica dell'area a seguito dell’incendio, con la rimozione delle vecchie reti fatiscenti e ammalorate, siamo ora pronti a mettere in atto ulteriori soluzioni per migliorare l'ambiente per i cittadini, i visitatori e i commercianti".

Un dispositivo voluto dall'Amministrazione Di Muro per mantenere l'area del mercato più pulita e funzionale. "In particolare, saranno installati dispositivi per contrastare la presenza di piccioni e volatili, causa dell’accumulo di guano sul pavimento e sui lampioni" - sottolinea il primo cittadino - "Questi sistemi innovativi utilizzano un effetto ottico, visibile per i volatili ma non dannoso per l'uomo, volti ad allontanarli dalle aree di passaggio. Il sistema BirdLaser, più nello specifico, sfrutta fasci di luce laser per creare una zona di deterrenza aggiuntiva, particolarmente efficace contro i piccioni, e che non causa assuefazione come i dissuasori sonori. Tali dispositivi contribuiranno a mantenere l'area più pulita e funzionale migliorando l'esperienza di tutti coloro che frequentano il mercato".