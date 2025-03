Liguria Digitale premiata per la seconda volta con il riconoscimento 'Industria Felix' del Sole 24 Ore

Liguria Digitale è stata insignita, per la seconda volta, dell'Alta Onorificenza di bilancio come miglior impresa del settore servizi innovativi. Pochi mesi fa aveva già ricevuto, sempre per la seconda volta, il premio per la categoria nazionale Partecipate a maggioranza pubblica. Il riconoscimento è stato assegnato in virtù dell'indagine condotta dall'agenzia Cerved per conto di Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale de Il Sole 24 Ore. L'indagine ha preso in esame più di 85mila bilanci presentati per l'anno fiscale 2023 sia da Pubbliche Amministrazioni che da società di capitali con sede legale in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e ha visto primeggiare Liguria Digitale fra le "Imprese del settore servizi innovativi", venendo così premiata insieme ad altre 78 aziende del Nord Ovest, molte delle quali sono dei veri e propri leader nei rispettivi settori. Nell'elenco stilato da Industria Felix Magazine e Cerved, infatti, figurano aziende del calibro di ABB, Amplifon, Makita, Mapei, Pellegrini, S.A.P., Avio Aero fino ad arrivare alla genovese Amiu.

A ritirare il prestigioso riconoscimento, nel corso della cerimonia svoltasi mercoledì 5 marzo nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, sede della Regione, è stato l'amministratore unico Pier Paolo Greco, accompagnato per l'occasione dal responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Sistemi Informativi Alessandro Lino.

"Il fatto stesso di aver ricevuto per la seconda volta questo prestigioso riconoscimento - ha dichiarato Greco - indica con chiarezza la capacità, anche di una società a totale controllo pubblico, di operare con criteri privatistici dal punto di vista dei risultati e della performance, oltre che della certezza e della sanità di bilancio. Noi operiamo in un settore che oggi è diventato fondamentale, quello del digitale, dell'IT e dell'intelligenza artificiale, diventati centrali nei programmi e nell'attenzione di tutte le istituzioni, non solo nazionali ma anche europee e internazionali. Per questo la nostra azienda si pone come interlocutore primario e strumento fondamentale per tutti i suoi soci e in particolare per Regione Liguria, in moltissime forme. Rispetto anche solo a pochi anni fa, il mondo del digitale è cambiato tantissimo: esso oggi è internazionalizzazione, è fatto di rapporti internazionali, di contatti commerciali, di valichi e ponti fra paesi anche molto lontani geograficamente ma che grazie al digitale possono essere molto vicini e possono parlarsi e dialogare".

L'evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Regione Lombardia e Cerved, con la partecipazione di importanti partner nazionali quali Banca Mediolanum, Elite Euronext, Askanews, M&L Consulting Group e Ospedale San Raffaele.