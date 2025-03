Nuovi posti per auto e moto, Ventimiglia apre il parcheggio a Latte (Foto e video)

Nuovo parcheggio pubblico a Latte, frazione di Ventimiglia. E' stato ufficialmente aperto questa mattina alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta, degli assessori Domenico Calimera e Adriano Catalano, del consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, della polizia locale e degli abitanti della frazione.

Un'opera attesa da anni da residenti e commercianti, da tempo alle prese con il caos generato dal traffico e dalla mancanza di parcheggi. "Oggi è stato aperto il nuovo parcheggio pubblico nella frazione Latte, un’opera attesa e fondamentale per migliorare la viabilità e i servizi nella zona" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Si tratta di un’opera realizzata grazie all’intervento dei privati come scomputo degli oneri di urbanizzazione. Il parcheggio rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato a beneficio della comunità".

Da oggi abitanti, turisti e commercianti potranno utilizzare il nuovo parcheggio a disco orario, valido per due ore, dotato di undici stalli per le autovetture, un parcheggio per disabili e otto posti per i motocicli.