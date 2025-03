Sanremo: venduti i sedici mezzi a due ruote del Comune, incassati da palazzo Bellevue 13mila euro

Sono stati venduti i sedici mezzi a due ruote di proprietà del Comune che sono stati messi all’asta all’inizio del mese di marzo. Un modo per fare cassa per palazzo Bellevue e anche per far utilizzare ad altri mezzi che sono stati utilizzati dagli agenti della Polizia Municipale e dei messi comunali.

Si tratta di 16 mezzi tra cui sei Vespe Px, tre Lx, due Sanyang Attila, una Moto Guzzi e tre Piaggio Zipc500. L’asta pubblica si è svolta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base e, ovviamente, i lotti sono stati aggiudicati all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta previsto per ciascuno.

L’asta si è chiusa lunedì scorso con l’apertura delle buste ieri, alla presenza della Commissione che è stata nominata. Il totale incassato per il Comune è stato di 13.715 euro.