Ventimiglia, lezione con la polizia locale per i ragazzi delle 'Biancheri' (Foto)

Lezione con la polizia locale di Ventimiglia per i ragazzi delle classi terze delle 'Biancheri'.

In due giornate, un agente della polizia locale, Alessandro Quaranta, si è, infatti, recato a scuola e ha raccontato agli studenti, presenti in classe, le varie sfaccettature del suo lavoro. "Il 5 e il 6 marzo, un agente della polizia locale di Ventimiglia ha dedicato il suo tempo ai ragazzi delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Biancheri per illustrare i vari nuclei e il significato della parola 'polizia', spesso non compresa pienamente" - raccontano gli alunni del giornalino scolastico delle 'Biancheri' - "L’agente ha, inoltre, spiegato le regole della strada e fatto indossare ad alcuni alunni i giubbotti antiproiettile oltre a spiegare il funzionamento dell’alcol test, coinvolgendoli pienamente nell’attività".

Un'occasione per comprendere meglio il lavoro degli agenti della polizia locale. "L’agente, Alessandro Quaranta, ha mostrato due video: il primo illustrava le procedure che la polizia locale di Genova segue durante le varie emergenze e la suddivisione dei vari nuclei (nucleo centrale operativo, nucleo investigativo, nucleo protezione civile, nucleo centro storico) mentre il secondo era focalizzato sull’operazione di due agenti che prestano soccorso durante un’alluvione oltre al grande lavoro del fedele agente a quattro zampe Lupo, il cane antidroga 'in servizio' a Savona e Albenga" - fanno sapere gli studenti.