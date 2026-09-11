Una montagna senza confini, a Realdo la prima giornata di scambi transfrontalieri del progetto italo-francese "TrioBriga – Ritorno al futuro"

Si è svolta a Realdo, frazione del Comune di Triora arroccata nell'Alta Valle Argentina, la prima giornata pubblica del progetto europeo "TrioBriga – Ritorno al futuro". L'evento, inserito nella 37ª edizione dell'Encontr’ ën Tèra Brigašca organizzato dall'associazione A Vaštéra, ha segnato il primo passo verso la reunificazione culturale e promozionale della comunità brigasca, divisa dal confine politico stabilitosi nel 1947.

Finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG VI-A France-Italie ALCOTRA 2021-2027 con fondi europei FESR, il progetto vede come capofila il Comune di Triora insieme al Comune di La Brigue e alle associazioni A Vaštéra e Patrimoine e Traditions Brigasques.

La giornata si è aperta con la Santa Messa in lingua brigasca nella chiesa Parrocchiale di Realdo, seguita da visite al museo etnografico "A Ca’ di Brigaschi" e lungo i caruggi del borgo. Dopo il pranzo con i piatti tipici della tradizione (sugeli col bruss, capra e fagioli), le esibizioni dei cori "Li Bramaire de la Countea" (Francia) e "Cantauu" (Italia) hanno preceduto il tavolo tecnico sui prossimi obiettivi: la manutenzione della "Via dell'Amicizia", lo sviluppo di visite guidate, una pièce teatrale in lingua locale e iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici.

«È un progetto importante perché ci aiuta a far conoscere il reale valore di questo patrimonio transfrontaliero - dichiara l'assessore regionale Claudia Morich - non solo custodendolo, ma facendolo vivere, conoscere e apprezzare, soprattutto dalle nuove generazioni. La Regione è impegnata nella valorizzazione delle identità locali, perché la ricchezza della Liguria passa anche dalla tutela delle sue comunità e delle tradizioni».

«Sostengo con convinzione il progetto e mi impegno a portare in Parlamento una delegazione di rappresentanti brigasch - afferma il Senatore Gianni Berrino - per dare visibilità nazionale a questa realtà transfrontaliera».

Prossimo appuntamento del ciclo di incontri transfrontalieri previsto per il mese di ottobre in territorio francese.