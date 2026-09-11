Vallecrosia al Mare, al CNOS-FAP dell'Istituto Don Bosco il corso per diventare Istruttore di Cicloturismo e Mountain Bike

Il centro di formazione professionale CNOS-FAP dell'Istituto Don Bosco di Vallecrosia al Mare organizza il corso di qualifica per "Istruttore cicloturistico e di ciclismo fuori strada in mountain bike", pensato per rispondere alla forte crescita del turismo outdoor in Liguria.

La figura professionale formata sarà in grado di accompagnare singoli e gruppi in escursioni su strada e sterrato (anche con E-bike), operare in Bike Park e gestire la sicurezza e la narrazione storico-ambientale del territorio per ogni tipologia di utente.

Durata e modalità: 300 ore complessive (150 ore di teoria serale a Vallecrosia e 150 ore di esercitazioni pratiche il sabato ad Andora, Golfo Dianese, Finale Outdoor Base e San Romolo).

Periodo: Da ottobre 2026 ad aprile 2027.

Destinatari e requisiti: Da 12 a 15 allievi (occupati o disoccupati), maggiorenni, in possesso di diploma di scuola secondaria, certificato medico sportivo e conoscenza di una lingua straniera.

Costo e riduzioni: Quota di 2.000,00 € con possibilità di riduzioni e crediti formativi per chi possiede già qualifiche affini (Guide Alpine, GAE, Maestri di Sci, tecnici FCI).

Le domande di iscrizione, redatte sui moduli ufficiali scaricabili dai siti www.cnosvallecrosia.it e www.cnosfap.liguria.it, dovranno essere consegnate a mano in segreteria entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2026. L'accesso avverrà previo superamento di una selezione (test di lingua, colloquio e prova pratica di guida).