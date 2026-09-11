Bordighera, nuovo anno scolastico 2026 - 2027: l’augurio dell’assessore Margherita Mariella

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’assessore all’Istruzione del Comune di Bordighera, Margherita Mariella, rivolge un messaggio di augurio a studenti, famiglie, dirigenti, docenti e a tutto il personale scolastico:

“Cari studenti, care famiglie, dirigenti, docenti e personale scolastico,

con l’inizio di questo nuovo Anno Scolastico desidero rivolgere a ciascuno di voi, a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, il più sincero e caloroso augurio di buon lavoro.

La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni e si sviluppano competenze: è il cuore pulsante della nostra comunità, lo spazio in cui i nostri bambini e ragazzi imparano a crescere insieme, a confrontarsi, a rispettare il prossimo e a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

Auguro ai nostri studenti, dai più piccoli che varcano per la prima volta la soglia della scuola dell'infanzia ai più grandi che si avviano verso la conclusione del loro percorso, di vivere quest’anno con curiosità, entusiasmo e passione. Non abbiate paura di sbagliare, ogni ostacolo superato è un passo avanti nella costruzione del vostro futuro.

Alle famiglie va il mio ringraziamento per la fiducia, la collaborazione e il sostegno costante che garantite ogni giorno, affinché il percorso formativo dei vostri figli sia sereno e ricco di stimoli. Credo fermamente che la scuola e la famiglia debbano essere alleate fondamentali nell'educazione dei giovani.

Al corpo docente e alla Dirigente dico che il vostro ruolo va ben oltre la trasmissione del sapere e dei programmi didattici, siete guide umane ed educative, punti di riferimento essenziali nella crescita emotiva, civica e culturale dei nostri ragazzi.

In un'epoca di continui ed importanti cambiamenti sociali e tecnologici, la vostra missione quotidiana richiede non solo un'elevata preparazione professionale, ma anche una straordinaria empatia, pazienza e capacità di ascolto. Entrate ogni giorno in aula con la responsabilità di accogliere le fragilità di ciascun alunno, di valorizzarne i talenti e di stimolarne il pensiero critico e la curiosità verso il mondo.

Consapevoli della complessità e della delicatezza del vostro compito, desidero confermarvi che l'Amministrazione Comunale sarà al vostro fianco.

Estendo l’augurio di un buon anno scolastico a tutto il personale scolastico che, in diversi modi e secondo competenze differenti, spesso silenzioso e dietro le quinte, contribuisce al funzionamento del complesso mondo Scuola.

Che sia per tutti un anno ricco di scoperte, soddisfazioni e traguardi condivisi.

Buon anno scolastico a tutti!

Cordiali saluti,

Assessore all'Istruzione - Margherita Mariella”

Con questo messaggio, l’assessore all’Istruzione del Comune di Bordighera, Margherita Mariella, rinnova l’augurio per un anno scolastico ricco di scoperte, soddisfazioni e traguardi condivisi.