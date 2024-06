'Fitness Room', Alessio Caggiano realizza un sogno: apre una palestra a Ventimiglia (Foto e video)

Un imprenditore ventimigliese di 22 anni, Alessio Caggiano, incorona il sogno della sua vita: aprire una palestra a Ventimiglia. E' stata inaugurata, ieri sera, 'Fitness Room' nel cuore della città di confine.

"La nuova palestra 'Fitness Room' si pone come punto di riferimento per il fitness e il benessere a Ventimiglia, con l'obiettivo di offrire un ambiente accogliente e professionale per tutti i suoi membri" - fa sapere l'imprenditore ventimigliese Alessio Caggiano, che vinse il titolo di Mister Universe 2023 a Bussolengo - "Fitness Room: La tua stanza, il tuo equilibrio".

Una numerosa folla entusiasta ha preso parte all'evento, oltre 200 persone tutte curiose di scoprire la nuova struttura e i suoi servizi. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore allo Sport Serena Calcopietro per esprimere il proprio entusiasmo per la nascita di questa nuova realtà di giovani ventimigliesi. "Sono due ragazzi di Ventimiglia che hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo in una sfida che mi pare già vinta vista la grande partecipazione a questa inaugurazione" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Fa piacere l'apertura di un'attività sana e bella che è importante per la nostra città. Come Amministrazione vi siamo vicini".

Durante l'inaugurazione, i partecipanti hanno potuto visitare la moderna e accogliente struttura, conoscere il team di Fitness Room e, in particolare, il coach, istruttore e personal trainer, Alessio Caggiano e suo fratello Cristian, rispettivamente presidente e vicepresidente di Fitness Room, che hanno illustrato i vari programmi di allenamento personalizzati. La palestra offre una vasta gamma di servizi, dai corsi di gruppo alle consulenze nutrizionali, pensati per soddisfare le esigenze di ogni cliente. "Ho lavorato, per cinque anni, come istruttore e personal trainer in diverse palestre della zona e dopo tanti sacrifici e tanta passione, che ho messo in questo lavoro, sono riuscito insieme alla mia famiglia e a mio fratello ad aprire questa fantastica palestra" - dice Alessio Caggiano, presidente di 'Fitness Room' - "Con l'inaugurazione realizzo un sogno. Ringrazio tutti i numerosi presenti per essere venuti, la mia famiglia, mio fratello e chi ha creduto in noi e in questo sogno".

"Siamo riusciti a creare qualcosa che ci sembrava impossibile fino a qualche anno fa" - aggiunge Cristian Caggiano, vicepresidente di 'Fitness Room' - "Il progetto nasce più di cinque anni fa dalla passione di mio fratello e conosco tutte le fatiche che ha fatto per essere qua oggi. Ringrazio il sindaco Di Muro e l'assessore Calcopietro per essere venuti, l'Agenzia Moderna che ci ha accompagnato in tutto il percorso di acquisizione del locale, Rmb Studio per il loro supporto per quanto riguarda i social, la pubblicità, la comunicazione e il marketing, l'impresa EdilSal per aver creato in un mese e venti giorni la struttura tutta ristrutturata e i nostri genitori che senza di loro tutto questo non esisterebbe e che ci hanno insegnato a sognare".

L'atmosfera era vivace e festosa, con musica e un delizioso rinfresco che hanno contribuito a rendere l'evento ancora più piacevole. I presenti hanno, infatti, apprezzato l'accoglienza calorosa e l'opportunità di conoscere da vicino la nuova realtà del fitness cittadino. "È stato fantastico vedere così tanta gente presente all'inaugurazione, questo ci motiva ancora di più a rendere la Fitness Room un nuovo punto di riferimento" - dichiara il titolare della palestra - "La risposta positiva alla nostra offerta speciale è stata travolgente e siamo entusiasti di iniziare questo nuovo percorso nel cuore di Ventimiglia".

La serata è stata un vero e proprio trionfo, grazie anche all'incredibile offerta "1 euro al giorno" per l'abbonamento annuale, riservata a chi lo sottoscrive entro i due giorni successivi all'inaugurazione. La promozione ha riscosso un enorme successo, con decine di persone che hanno chiesto informazioni per approfittare immediatamente dell'offerta e garantirsi un anno di fitness a un prezzo imbattibile. "Sabato 15 e domenica 16 giugno vi sarà open day durante il quale si potranno provare tutti gli attrezzi" - fa sapere lo staff di Fitness Room - "Tutti sono i benvenuti".

La promozione "1 € al giorno" rimane valida per chi sottoscriverà un abbonamento annuale entro il 16 giugno, offrendo un'occasione unica per prendersi cura della propria forma fisica a un costo eccezionale. Per ulteriori informazioni o per sottoscrivere l'abbonamento è possibile visitare il sito web della palestra: www.fitnessroomventimiglia.com.