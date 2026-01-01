 / Musica

Musica | 01 gennaio 2026, 08:06

"Pellegrini di speranza": momento di preghiera, convivialità e gioia a Vallebona (Foto)

In programma rassegna di cori e poesie di Natale, cammino pastorale verso il fuoco, santa messa e apericena condiviso

&quot;Pellegrini di speranza&quot;: momento di preghiera, convivialità e gioia a Vallebona (Foto)

Un momento di gioia, di preghiera e di convivialità in chiesa a Vallebona. Lunedì 5 gennaio alle 18 la parrocchia di San Lorenzo Martire proporrà "Pellegrini di Speranza".

Una serata solidale, organizzata dal parroco don Salvatore Crisopulli, che prevede una rassegna di cori parrocchiali e poesie di Natale, un cammino pastorale verso il fuoco, santa messa al fuoco presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, e un apericena condiviso, dove ognuno porterà qualcosa.

Per l'occasione verranno raccolte offerte per i più bisognosi.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium