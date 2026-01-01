"Pellegrini di speranza": momento di preghiera, convivialità e gioia a Vallebona (Foto)

Un momento di gioia, di preghiera e di convivialità in chiesa a Vallebona. Lunedì 5 gennaio alle 18 la parrocchia di San Lorenzo Martire proporrà "Pellegrini di Speranza".
Una serata solidale, organizzata dal parroco don Salvatore Crisopulli, che prevede una rassegna di cori parrocchiali e poesie di Natale, un cammino pastorale verso il fuoco, santa messa al fuoco presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, e un apericena condiviso, dove ognuno porterà qualcosa.
Per l'occasione verranno raccolte offerte per i più bisognosi.