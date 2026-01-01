Bordighera saluta il 2025 con una piazza gremita: 1.500 persone per un Capodanno di musica ed entusiasmo (Foto)

Bordighera ha accolto il nuovo anno con una grande festa in piazza Garibaldi che ha richiamato circa 1.500 persone, confermando il successo del Capodanno in piazza e degli eventi collaterali che hanno animato la città fin dal pomeriggio del 31 dicembre. Una serata carica di divertimento, energia e partecipazione, vissuta con entusiasmo da residenti e visitatori sotto il cielo di Bordighera.

Le celebrazioni sono iniziate già dalle ore 17 con Melodie nelle Vie, che ha portato musica dal vivo tra le strade del centro, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. A seguire, dalle 17.30, grande curiosità e applausi per Bianche Presenze & Live Music, lo spettacolo itinerante che ha unito eleganza e suggestione grazie alle performance delle Bianche Farfalle in costumi luminosi, capaci di trasformare il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto.

Il cuore dei festeggiamenti si è poi spostato in piazza Garibaldi, dove dalle 21 il pubblico ha iniziato ad affluire numeroso per la grande festa di fine anno. Il dj set e i live show della Berben Band e di Love Generation 90 hanno fatto ballare e cantare la piazza fino alla mezzanotte, accompagnando il countdown e il brindisi collettivo che ha sancito l’arrivo del 2026 tra musica, sorrisi e tanta voglia di condividere. Una festa partecipata e sentita, nonostante l’assenza sul palco del sindaco e dell’amministrazione comunale, dovuta allo scioglimento del consiglio comunale. Un dettaglio che non ha però intaccato lo spirito della serata, vissuta dalla cittadinanza come un momento di unione e leggerezza.

L’evento, ideato dalla ex amministrazione Ingenito, rientrava nel progetto “Luci e colori dell’Inverno a Bordighera”, realizzato con il contributo di Regione Liguria e del Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Natale in Liguria. Un progetto che ha dimostrato, ancora una volta, come la musica e lo spettacolo possano essere un forte richiamo e un’occasione di valorizzazione per la città.

Bordighera ha così salutato il 2025 e dato il benvenuto al 2026 con una piazza viva e partecipata, lasciando negli occhi e nel cuore dei presenti il ricordo di una notte di festa, entusiasmo e condivisione.