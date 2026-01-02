Sanremo, all’ex Oratorio di Santa Brigida il quarto appuntamento di “Saliscendi”: protagonista la comicità di Alessandra Faiella

Quarto appuntamento per “Saliscendi”, la rassegna teatrale ospitata all’ex Oratorio di Santa Brigida, nel cuore della Pigna di Sanremo. Lunedì 5 gennaio, alle 18.00, la stagione vira sulla comicità al femminile con “Ci siamo cascate di nuovo”, monologo irresistibile e corrosivo interpretato da Alessandra Faiella, attrice, autrice e volto amatissimo del teatro e della televisione italiana.

Lo spettacolo, scritto dalla stessa Faiella insieme a Giorgio Ganzerli, è una brillante invettiva contro le contraddizioni e le derive della società contemporanea, a partire dalle cosiddette “ancelle del patriarcato”: donne che, inconsapevoli delle conquiste del femminismo, finiscono per ostacolare altre donne pur di accedere ai privilegi del potere maschile. Una comicità intelligente e pungente che unisce risata e riflessione.

Attrice dalla carriera poliedrica, Alessandra Faiella ha lavorato con nomi come Dario Fo e Franca Rame e ha partecipato a programmi televisivi di grande successo tra cui Zelig, Pippo Chennedy Show, Mai dire domenica, collaborando con Serena Dandini, Gialappa’s Band, Piero Chiambretti e Daria Bignardi. A teatro è stata protagonista di titoli come “La versione di Barbie”, “Rosalyn”, “Appunti G”, “Coming out” ed è attualmente in tournée con “Basta poco”.

“Ci siamo cascate di nuovo” è una produzione Nidodiragno/CMC, con sound design di Luca De Marinis, collaborazione ai testi e aiuto regia di Sara Novarese, regia di Andrea Lisco.

I biglietti, al costo di 10 euro + prevendita (posti non numerati), sono disponibili online su Liveticket.it alla pagina dedicata alla rassegna oppure acquistabili direttamente il giorno dello spettacolo al botteghino dell’ex Oratorio di Santa Brigida a partire dalle 16.00. Per gli acquisti online è utilizzabile il Bonus Cultura della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito. Informazioni: Facebook e Instagram “Saliscendi, una rassegna di teatro nella Pigna di Sanremo”, email info@nidodiragno.it, tel. 393 8753637 (lun–ven 9/13 – 15/18 e giorni spettacolo).

Il sottotitolo della rassegna, “Sei storie, una voce”, sottolinea l’idea guida del progetto: sei spettacoli molto diversi tra loro, dal teatro civile alla comicità, dalla stand up poetry alla poesia teatrale, tutti interpretati da un unico attore in scena, per esaltare la forza essenziale del racconto. “Saliscendi” è organizzata da CMC/Nidodiragno Produzioni, direzione artistica di Angelo Giacobbe, con il sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Enza Dedali.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 14 marzo, con la travolgente comicità di Beatrice Schiros.