Ventimiglia, continuano gli sfalci: nuovi interventi in città (Foto)

Continuano gli sfalci nella città di Ventimiglia. Diversi gli interventi effettuati nelle settimane scorse, come previsto dal piano elaborato dall’Amministrazione comunale.

Sono state 'ripulite' alcune vie del centro, come corso Genova, via Ernesto Chiappori, via Vittorio Veneto, via Maule, la passeggiata Oberdan, via Veneto e a Latte. "Sto lavorando in collaborazione con il consigliere comunale Gabriele Amarella che si sta occupando di seguire gli sfalci in tutta la città, tenendo conto degli interventi eseguiti e quelli da eseguire, di programmarli e di darne comunicazione all’amministrazione per rendere noti gli interventi svolti" - fa sapere l'assessore Milena Raco.

I lavori di sfalcio dell'erba proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni. "Continua, come annunciato in precedenza, il piano di sfalci elaborato dall'Amministrazione comunale" - dice il consigliere comunale Gabriele Amarella - "I prossimi interventi saranno martedì 17 settembre in via Dante e in corso Genova e giovedì 19 settembre in via al Capo, in salita Bastioni e a Roverino".