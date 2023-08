Ventimiglia, Amarella (Fi): "Intervento di sfalcio straordinario a Roverino"

"Ringrazio Arte di Imperia, nella figura di Antonio Parolini, che ha permesso a me e al sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, la realizzazione di questo intervento" - dichiara il consigliere comunale e segretario di Forza Italia Gabriele Amarella - "E' stato, infatti, ripristinato il decoro nelle aree verdi del quartiere".

Un 'intervento straordinario di sfalcio si è svolto, nei giorni scorsi, nel quartiere di Roverino della città di Ventimiglia, in particolar modo nelle zone adiacenti agli alloggi di edilizia popolare.

"Secondo alcuni residenti, era da tempo che aiuole e giardini non erano attenzionati da sfalci ordinari, quel quartiere necessitava, dunque, di questi interventi" - fa sapere il segretario azzurro - "In questi due mesi, infatti, non solo siamo riusciti a ripristinare le due fermate dell'autobus urbano ma abbiamo anche eseguito interventi straordinari, riportando lentamente alla normalità un quartiere dimenticato dalle passate amministrazioni".