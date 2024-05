Taggia, apertura di un nuovo sportello di Rivieracqua in Comune: “Ogni martedì un operatore a disposizione dei cittadini”

L’amministrazione comunale di Taggia, in collaborazione con Rivieracqua, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Imperia, ha predisposto l’apertura di un nuovo sportello settimanale dedicato ai cittadini.

Ogni martedì, dalle 8.30 alle 12.30, nella Sala Polivalente all’interno della sede comunale, sarà presente un operatore di Rivieracqua, con l’obiettivo di agevolare i cittadini che vorranno avere un contatto diretto con la società per richiedere chiarimenti e usufruire dei servizi messi a disposizione.

Il nuovo sportello sarà attivo a partire da martedì 14 maggio 2024; esclusivamente in quella data il servizio inizierà alle 9.30, fino alle 12.00, per questioni organizzative e tecniche.

Il sindaco Mario Conio dichiara: “Abbiamo voluto attivare questa iniziativa per stare vicino ai nostri cittadini, in un momento delicato che vede degli importanti cambiamenti nella gestione del servizio idrico, tra cui alcuni aumenti in bolletta che stanno preoccupando molti, anche me. La società pubblica sta oggi trovando un suo equilibrio, ma si trova in una circostanza complessa che si sta ripercuotendo sulle tasche di tutti noi. Bisogna purtroppo comprendere, però, che non vi sono alternative migliori. Il fallimento della società stessa porterebbe inevitabilmente a perdere il controllo pubblico della risorsa. Inoltre, le tariffe approvate da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), rientrano nella media italiana; e sarebbero uguali, se non maggiori, nel caso subentrasse un nuovo gestore privato.”