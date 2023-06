La provincia di Imperia al centro della nautica mondiale per quattro giorni: Barbara Amerio "E' un momento florido del settore" (Foto e Video)

Termina oggi, all’hotel Royal di Sanremo, il prestigioso appuntamento con la nautica, che ha accolto da lunedì scorso i delegati di Icomia (International Council of Marine Industry Associations) e Ifbso (International Federation of Boat Show Organisers), in occasione del Congresso annuale 2023.

A conferma del riconoscimento al ruolo strategico svolto da Confindustria Nautica in ambito internazionale, Icomia ha scelto quest’anno l’Italia per ospitare il prestigioso appuntamento. Un’ulteriore opportunità per sostenere e promuovere l’eccellenza della nautica italiana e del territorio nel mondo.

La soddisfazione del presidente di Confindustria Imperia, Barbara Amerio: “Sanremo nasce come città di mare ed ospita l’organizzazione mondiale che parla di mare, tratta di marine e di lavoro che si fa a bordo. E’ un onore avere una delegazione così ampia, arrivata da tutti i paesi del mondo, per discutere dello stato dell’arte della nautica nel mondo. La situazione economia del settore è molto florido, con molte commesse firmate. Ma abbiamo bisogno di persone preparate e chiediamo alle giovani generazioni di guardare alla nautica come un punto di sviluppo per avere un futuro in questo settore. Abbiamo sempre sostenuto che i porti sono ingressi privilegiati con una clientela di big spender. L’Italia ha più di 8.000 km di coste con una vocazione turistica e marinara molto forte. Qui possiamo dare un bellissimo esempio dello sviluppo nautico”.

50 anni fa la Costa Azzurra era molto avanti alla nostra nautica, ora come sta andando? “Forse siamo scollegati dal resto della Liguria ci stiamo avvicinando alla Cote, anche nell’interpretazione del Principe di Monaco, l’intenzione è di estenderla alla nostra costa. Sicuramente bisogna pensare in grande e a livello internazionale”.

Le giornate di lavoro hanno visto l’organizzazione di diversi comitati tecnici e workshop. Nell’ambito del Congresso, il 1° giugno, si terrà ‘Italian Morning’, la tavola rotonda organizzata da ICOMIA e IFBSO in collaborazione con Confindustria Nautica. Si è dibattituto in relazione alle principali tematiche di interesse per il settore.

International Council of Marine Industry Associations: è l’Associazione che dal 1965 riunisce le federazioni nautiche nazionali del mondo per rappresentare una voce unica a livello globale. La sua missione è mirata alla promozione e allo sviluppo dell’industrie dei servizi della nautica da diporto, alla standardizzazione e all’ armonizzazione delle norme internazionali che regolano la navigazione, la portualità turistica, la produzione nautica e la sicurezza della navigazione. Sono 43 i Paesi che fanno parte dell’International Council of Marine Industry Associations: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea del Sud, Libano, Malta, Olanda, Nuova Zelanda, Cipro del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi, Gran Bretagna, USA.

Ifbso: la Federazione Internazionale degli Organizzatori di Saloni Nautici rappresenta i principali saloni nautici del mondo e contribuisce allo sviluppo dei saloni nautici e delle fiere marine in tutto il mondo. Oggi l'IFBSO rappresenta e lavora con e per conto di molti dei principali saloni nautici del mondo e, allo stesso tempo, aiuta a creare nuovi saloni membri attraverso il suo programma di tutoraggio dei candidati membri.

Confindustria Nautica: è l’Associazione senza fini di lucro, che dal 1967 rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto, opera per lo sviluppo del settore nautico, promuove la cultura del mare e lo sviluppo del turismo nautico in Italia. L’Associazione ha il compito di sostenere e favorire lo sviluppo della nautica da diporto e, a livello internazionale, partecipa con propri rappresentanti in ICOMIA e in EBI (European Boating Industry) per la promozione della nautica mondiale e europea.