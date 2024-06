Sanremo: quando lo sport diventa emozione: Amanda Embriaco incontra i bambini e le bambine della ‘Rubino’

Tanto entusiasmo e un’emozione vera, autentica, pulita. L'entusiasmo di cento bambini che hanno accolto con un applauso spontaneo Amanda Embriaco quando è entrata nella palestra della scuola Rubino.

L’emozione di Amanda che ha raccontato la sua grande passione e come sia riuscita a coronare il suo sogno. Amanda è un’ atleta della Canottieri Sanremo che parteciperà a settembre alle paralimpiadi di Parigi 2024. I bambini e le bambine del Rubino hanno avuto l’onore di conoscerla e di rivolgerle delle domande per comprendere meglio quanto sacrificio e quanto impegno ci sia dietro a un traguardo come quello di Amanda.

Nella palestra, decorata con gli striscioni e i cartelloni preparati per dimostrare tutto il supporto possibile per la prova che dovrà affrontare tra poco più di un mese, i bambini e le bambine del Rubino hanno ascoltato incantati la testimonianza dell’atleta che ha parlato dei duri allenamenti, ma anche della sua passione per il mare e per la canoa e di cosa significhi vincere, ma anche cosa significa perdere e soprattutto… che la sconfitta peggiore è quando non si è soddisfatti di se stessi. Ed è stato naturale cantare insieme e far autografare la coccarda che ognuno indossava.

Il saluto è stato la promessa dei giovani studenti a fare il tifo per lei alle Paralimpiadi che si svolgeranno a Parigi e Amanda ha promesso di tornare in autunno a raccontare e condividere le emozioni della magnifica esperienza che avrà vissuto, supportata dall'affetto e dalla tifoseria dei ragazzi e delle ragazze del Rubino.