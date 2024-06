Corpus Domini, a Vallecrosia processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco (Foto)

Processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco. Si terrà domani, il 2 giugno, a Vallecrosia in occasione del Corpus Domini.

Un momento di ritrovo e preghiera, organizzato dalle parrocchie di Maria Ausiliatrice e San Rocco, che riunirà l'intera comunità. La processione, che partirà alle 21 dalla chiesa Maria Ausiliatrice, raggiungerà la chiesa di San Rocco dopo essere passata lungo diverse vie della città: via Don Bosco, via Romana, via San Vincenzo, via Giovanni XXIII e via San Rocco. "Tutta la comunità è vivamente invitata a partecipare" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Saranno presenti anche i bambini della Prima Comunione".

Per consentire lo svolgimento della processione in totale sicurezza la viabilità verrà temporaneamente sospesa dalla polizia locale al momento del passaggio del corteo.